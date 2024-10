Schwacher Handel: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 8 327,38 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,551 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 329,07 Punkten, nach 8 329,07 Punkten am Vortag.

Bei 8 325,04 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 335,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,893 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.09.2024, den Wert von 8 309,86 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 17.07.2024, bei 8 187,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 675,21 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,85 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 8,36 Prozent auf 3,70 GBP), Entain (+ 3,65 Prozent auf 7,38 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,90 Prozent auf 69,10 GBP), StJamess Place (+ 1,47 Prozent auf 8,29 GBP) und Informa (+ 1,38 Prozent auf 8,20 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-2,14 Prozent auf 17,81 GBP), Smiths (-1,93 Prozent auf 16,23 GBP), Rio Tinto (-1,67 Prozent auf 49,55 GBP), RS Group (-1,66 Prozent auf 7,40 GBP) und Whitbread (-1,44 Prozent auf 32,11 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 4 637 913 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 219,774 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at