Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Der LUS-DAX verliert am Montag an Boden.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,44 Prozent leichter bei 18 108,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 102,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 239,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 18 521,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2024, den Stand von 16 993,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.04.2023, den Wert von 15 961,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,15 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 2,67 Prozent auf 33,05 EUR), Daimler Truck (+ 1,98 Prozent auf 43,75 EUR), Fresenius SE (+ 1,65 Prozent auf 27,66 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,58 Prozent auf 26,28 EUR) und QIAGEN (+ 1,35 Prozent auf 39,29 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Deutsche Bank (-9,01 Prozent auf 15,04 EUR), Porsche (-3,99 Prozent auf 86,22 EUR), Continental (-2,11 Prozent auf 61,18 EUR), Commerzbank (-2,09 Prozent auf 13,81 EUR) und Covestro (-1,46 Prozent auf 47,37 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 618 159 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 203,097 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,98 zu Buche schlagen. Mit 7,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at