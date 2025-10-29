Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Mittwoch sinkt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 30 223,84 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 350,299 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,174 Prozent leichter bei 30 184,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 236,96 Punkten am Vortag.

Bei 30 259,29 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 148,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,503 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, stand der MDAX bei 30 117,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 174,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, lag der MDAX bei 27 060,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,52 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Aurubis (+ 3,75 Prozent auf 116,20 EUR), DWS Group GmbH (+ 3,70 Prozent auf 54,60 EUR), TRATON (+ 3,12 Prozent auf 27,74 EUR), Gerresheimer (+ 2,26 Prozent auf 29,02 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,40 Prozent auf 69,05 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,41 Prozent auf 76,90 EUR), HENSOLDT (-1,93 Prozent auf 94,20 EUR), Nordex (-1,77 Prozent auf 26,68 EUR), thyssenkrupp (-1,77 Prozent auf 9,23 EUR) und Bechtle (-1,36 Prozent auf 36,22 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 643 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 43,628 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at