Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent auf 29 967,62 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 351,231 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,219 Prozent auf 30 005,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 940,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 965,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 047,05 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,35 Prozent abwärts. Der MDAX lag vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 30 267,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, lag der MDAX noch bei 30 940,68 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 26 630,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,99 Prozent auf 13,28 EUR), Lufthansa (+ 3,92 Prozent auf 7,22 EUR), Sartorius vz (+ 1,50 Prozent auf 243,40 EUR), Fraport (+ 1,45 Prozent auf 73,40 EUR) und Aurubis (+ 1,40 Prozent auf 116,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HelloFresh (-3,44 Prozent auf 7,08 EUR), WACKER CHEMIE (-1,75 Prozent auf 67,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,71 Prozent auf 43,74 EUR), HENSOLDT (-1,71 Prozent auf 92,10 EUR) und KION GROUP (-1,57 Prozent auf 56,45 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 422 683 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,204 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

