Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags

Der MDAX zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 29 917,06 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 351,231 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,219 Prozent auf 30 005,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 940,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29 884,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 091,35 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der MDAX 30 267,49 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der MDAX mit 30 940,68 Punkten berechnet. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 26 630,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 6,19 Prozent auf 13,56 EUR), Lufthansa (+ 5,21 Prozent auf 7,31 EUR), HelloFresh (+ 3,27 Prozent auf 7,58 EUR), Bechtle (+ 2,41 Prozent auf 36,50 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,48 Prozent auf 9,47 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,58 Prozent auf 71,95 EUR), HENSOLDT (-2,56 Prozent auf 91,30 EUR), PUMA SE (-2,52 Prozent auf 20,08 EUR), Gerresheimer (-2,43 Prozent auf 28,14 EUR) und Knorr-Bremse (-2,29 Prozent auf 79,00 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 291 495 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 43,204 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

