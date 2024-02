Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Verluste

Kaum verändert zeigt sich der TecDAX am Freitag.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 3 401,01 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 505,070 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,079 Prozent fester bei 3 407,70 Punkten in den Handel, nach 3 405,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 410,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 393,41 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,278 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 288,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 138,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, stand der TecDAX noch bei 3 255,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 2,30 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 436,25 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Zählern.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 2,24 Prozent auf 88,85 EUR), EVOTEC SE (+ 1,67 Prozent auf 13,97 EUR), SAP SE (+ 1,09 Prozent auf 169,04 EUR), Nagarro SE (+ 1,07 Prozent auf 89,65 EUR) und TeamViewer (+ 0,77 Prozent auf 14,36 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-6,16 Prozent auf 31,68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,93 Prozent auf 18,58 EUR), SMA Solar (-2,94 Prozent auf 47,60 EUR), Nordex (-1,93 Prozent auf 9,44 EUR) und Deutsche Telekom (-1,86 Prozent auf 21,93 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 713 372 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 189,819 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,11 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

