Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

Am Dienstag gibt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,48 Prozent auf 8 127,45 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 166,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 166,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 166,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 109,32 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der FTSE 100 8 275,38 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 935,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 7 531,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,26 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit RS Group (+ 2,33 Prozent auf 7,03 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,81 Prozent auf 149,15 GBP), 3i (+ 1,81 Prozent auf 30,40 GBP), Croda International (+ 1,74 Prozent auf 39,67 GBP) und Ocado Group (+ 1,60 Prozent auf 2,93 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Beazley (-4,30 Prozent auf 6,57 GBP), BT Group (-2,57 Prozent auf 1,38 GBP), Anglo American (-2,43 Prozent auf 23,74 GBP), United Utilities (-2,29 Prozent auf 9,64 GBP) und J Sainsbury (-2,25 Prozent auf 2,52 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 35 187 239 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,512 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at