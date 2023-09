Schwacher Handel in London: FTSE 100 schwächer

Der Handel in London verläuft am dritten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch fällt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,13 Prozent auf 7 616,15 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,378 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 625,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 625,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7 596,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 645,55 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,882 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 7 338,58 Punkten bewertet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Wert von 7 461,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der FTSE 100 6 984,59 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,822 Prozent nach oben. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell IMI (+ 4,81 Prozent auf 15,70 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,73 Prozent auf 21,16 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,08 Prozent auf 93,42 GBP), Halma (+ 1,02 Prozent auf 19,24 GBP) und Rio Tinto (+ 0,79 Prozent auf 50,94 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Ocado Group (-7,01 Prozent auf 6,34 GBP), Centrica (-4,09 Prozent auf 1,59 GBP), Unite Group (-3,42 Prozent auf 8,89 GBP), Land Securities Group (-3,37 Prozent auf 5,85 GBP) und Electrocomponents (-3,28 Prozent auf 7,24 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 14 684 451 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 199,512 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Glencore-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

