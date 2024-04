Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer

Der Dow Jones gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 38 736,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,135 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 38 916,42 Punkte an der Kurstafel, nach 38 892,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 572,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 992,89 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Wert von 38 722,69 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 09.01.2024, mit 37 525,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 485,29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 2,51 Prozent auf 49,45 USD), 3M (+ 1,14 Prozent auf 92,98 USD), Nike (+ 0,66 Prozent auf 90,59 USD), Walt Disney (+ 0,50 Prozent auf 117,94 USD) und Dow (+ 0,44 Prozent auf 59,78 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Travelers (-2,64 Prozent auf 224,51 USD), Verizon (-2,35 Prozent auf 40,75 USD), American Express (-2,12 Prozent auf 219,36 USD), JPMorgan Chase (-1,26 Prozent auf 195,98 USD) und Visa (-1,22 Prozent auf 274,36 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 032 877 Aktien gehandelt. Mit 2,913 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,12 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at