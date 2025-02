Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Abend schwächer.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,84 Prozent tiefer bei 21 297,58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,83 Prozent auf 21 084,64 Punkte an der Kurstafel, nach 21 478,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 21 406,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 004,35 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 03.01.2025, bei 21 326,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 033,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 642,73 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 1,53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 21 945,48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 538,33 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit IDEXX Laboratories (+ 11,13 Prozent auf 469,04 USD), MicroStrategy (+ 3,67 Prozent auf 347,09 USD), Costco Wholesale (+ 2,65 Prozent auf 1 005,83 USD), Baker Hughes (+ 2,64 Prozent auf 47,40 USD) und Enphase Energy (+ 2,62 Prozent auf 63,91 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-5,96 Prozent auf 105,24 USD), Tesla (-5,17 Prozent auf 383,68 USD), ON Semiconductor (-3,97 Prozent auf 50,26 USD), Microchip Technology (-3,76 Prozent auf 52,26 USD) und Apple (-3,39 Prozent auf 228,01 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 76 970 496 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,474 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die JDcom-Aktie hat mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

