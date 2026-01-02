Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

Kursentwicklung 02.01.2026 09:29:14

Optimismus in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,10 Prozent höher bei 8 157,52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,273 Prozent auf 8 127,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 149,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 159,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 113,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,368 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 02.12.2025, den Wert von 8 074,61 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 8 056,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 393,76 Punkten.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 745 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 318,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Mit 7,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 203,35 2,97% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,42 1,94% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 22,94 3,24% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 640,30 0,42% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,64 2,12% Stellantis
Worldline SA 1,62 1,92% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 166,14 0,20%

