Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start zurück

So bewegt sich der SLI am Donnerstagmorgen.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent auf 1 775,23 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,242 Prozent tiefer bei 1 771,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 776,26 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 776,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 771,96 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,026 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 780,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 624,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 772,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 0,665 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 789,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 4,97 Prozent auf 3 482,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,81 Prozent auf 288,00 CHF), Sika (+ 0,72 Prozent auf 237,00 CHF), Schindler (+ 0,38 Prozent auf 208,90 CHF) und Swiss Life (+ 0,23 Prozent auf 605,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-1,15 Prozent auf 2,24 CHF), Nestlé (-0,73 Prozent auf 94,62 CHF), Novartis (-0,65 Prozent auf 92,92 CHF), Julius Bär (-0,63 Prozent auf 45,84 CHF) und Swatch (I) (-0,58 Prozent auf 196,70 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 248 158 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 264,238 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,76 zu Buche schlagen. Mit 6,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at