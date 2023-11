Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Letztendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,22 Prozent leichter bei 1 664,53 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,247 Prozent auf 1 672,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 668,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 659,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 672,28 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 06.10.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 697,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 1 759,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wurde der SLI auf 1 625,98 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,984 Prozent. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 1,36 Prozent auf 350,40 CHF), Novartis (+ 1,08 Prozent auf 84,24 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 331,40 CHF), Lindt (+ 0,58 Prozent auf 10 410,00 CHF) und Swisscom (+ 0,35 Prozent auf 515,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Geberit (-2,54 Prozent auf 460,90 CHF), ams (-2,23 Prozent auf 3,47 CHF), Julius Bär (-1,81 Prozent auf 53,30 CHF), Sika (-1,23 Prozent auf 225,00 CHF) und Sandoz (-1,20 Prozent auf 23,98 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 084 589 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,860 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at