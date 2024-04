Schwacher Handel in Zürich: So performt der SLI mittags

Am dritten Tag der Woche halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,10 Prozent tiefer bei 1 867,72 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,011 Prozent leichter bei 1 869,42 Punkten in den Handel, nach 1 869,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 869,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 864,71 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 1 913,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 776,26 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 24.04.2023, bei 1 792,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 6,08 Prozent auf 1,03 CHF), VAT (+ 2,71 Prozent auf 473,60 CHF), Logitech (+ 1,65 Prozent auf 72,82 CHF), Schindler (+ 1,40 Prozent auf 231,60 CHF) und Novartis (+ 1,07 Prozent auf 89,89 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Temenos (-5,35 Prozent auf 61,05 CHF), Roche (-2,70 Prozent auf 223,50 CHF), UBS (-1,94 Prozent auf 25,27 CHF), Zurich Insurance (-0,77 Prozent auf 450,30 CHF) und Julius Bär (-0,57 Prozent auf 48,96 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 958 869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 251,351 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

