WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

Performance unter der Lupe 07.11.2025 10:04:27

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Roche-Einstiegs gewesen.

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Roche-Einstiegs gewesen.

Am 07.11.2022 wurde das Roche-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug an diesem Tag 324,05 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 30,859 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 265,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 183,92 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,16 Prozent.

Roche erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 211,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

06.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Roche Outperform Bernstein Research
27.10.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 268,40 1,21% Roche AG (Genussschein)

