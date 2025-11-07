SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Roche-Einstiegs gewesen.

Am 07.11.2022 wurde das Roche-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug an diesem Tag 324,05 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 30,859 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 265,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 183,92 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,16 Prozent.

Roche erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 211,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

