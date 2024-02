Schwacher Handel in Zürich: SPI im Minus

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,30 Prozent schwächer bei 14 852,79 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,008 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,347 Prozent tiefer bei 14 846,01 Punkten in den Handel, nach 14 897,74 Punkten am Vortag.

Bei 14 815,84 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 881,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,402 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 571,23 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wies der SPI 13 616,23 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 490,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Kinarus (+ 5,26 Prozent auf 0,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 4,39 Prozent auf 107,00 CHF), Lalique (+ 3,53 Prozent auf 35,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,31 Prozent auf 25,00 CHF) und Molecular Partners (+ 3,25 Prozent auf 4,13 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ObsEva (-14,64 Prozent auf 0,06 CHF), Meyer Burger (-14,24 Prozent auf 0,12 CHF), Evolva (-7,06 Prozent auf 0,63 CHF), Addex Therapeutics (-6,98 Prozent auf 0,07 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-5,49 Prozent auf 9,30 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 562 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 275,319 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der mobilezone-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at