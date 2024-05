Schwacher Handel: MDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

So bewegte sich der MDAX schlussendlich.

Letztendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 26 549,58 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 238,433 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,001 Prozent schwächer bei 26 567,28 Punkten in den Handel, nach 26 567,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 466,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 661,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 26 915,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, stand der MDAX noch bei 25 711,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der MDAX mit 27 619,30 Punkten berechnet.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,08 Prozent. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell KRONES (+ 4,19 Prozent auf 129,40 EUR), LANXESS (+ 4,11 Prozent auf 28,64 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,03 Prozent auf 105,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,67 Prozent auf 134,80 EUR) und Evonik (+ 2,00 Prozent auf 20,37 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-8,14 Prozent auf 11,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,50 Prozent auf 37,43 EUR), Jungheinrich (-3,57 Prozent auf 34,56 EUR), HENSOLDT (-3,39 Prozent auf 37,00 EUR) und Delivery Hero (-2,87 Prozent auf 25,74 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 458 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,895 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 16,53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

