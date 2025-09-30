Lufthansa Aktie

7,23EUR -0,55EUR -7,04%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

30.09.2025 16:51:41

Lufthansa Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa auf "Halten" mit einem fairen Wert von 7 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Anlagestory klarer herausgestellt und die Visibilität bis 2030 verbessert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für eine unmittelbare Neubewertung reiche das aber nicht aus - die Fluggesellschaft müsse den Worten erst Taten folgen lassen. Zudem habe das Votum der Lufthansa-Piloten für Streiks kurzfristig verunsichert, auch wenn es kaum überraschend gekommen sei./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

