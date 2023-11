Schwacher Handel: MDAX verliert am Donnerstagmittag

Am Donnerstag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,23 Prozent tiefer bei 26 128,91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 242,363 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,220 Prozent tiefer bei 26 396,33 Punkten, nach 26 454,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 415,44 Punkte, das Tagestief hingegen 26 076,14 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 3,02 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2023, den Stand von 25 019,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wurde der MDAX mit 27 816,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, wies der MDAX einen Stand von 25 610,93 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 2,56 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 626,97 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,82 Prozent auf 5,81 EUR), HENSOLDT (+ 1,35 Prozent auf 27,08 EUR), LEG Immobilien (+ 1,22 Prozent auf 69,44 EUR), Talanx (+ 1,10 Prozent auf 64,05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,77 Prozent auf 117,55 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HelloFresh (-22,94 Prozent auf 15,81 EUR), SMA Solar (-3,43 Prozent auf 56,25 EUR), LANXESS (-3,24 Prozent auf 24,17 EUR), K+S (-3,14 Prozent auf 14,96 EUR) und Gerresheimer (-2,87 Prozent auf 87,95 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 944 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,165 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,04 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at