Schwacher Handel: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schlussendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,94 Prozent schwächer bei 17 036,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,070 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,360 Prozent stärker bei 17 260,08 Punkten, nach 17 198,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 272,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 021,03 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 955,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 545,58 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 15.08.2024, einen Wert von 13 845,77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 22,68 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 3,62 Prozent auf 21,78 EUR), Springer Nature (+ 3,42 Prozent auf 22,65 EUR), Nagarro SE (+ 2,93 Prozent auf 52,65 EUR), Douglas (+ 2,45 Prozent auf 11,70 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 2,38 Prozent auf 8,19 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Verve Group (-22,70 Prozent auf 1,82 EUR), Energiekontor (-7,16 Prozent auf 48,65 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-5,55 Prozent auf 80,00 EUR), grenke (-5,13 Prozent auf 17,76 EUR) und MBB SE (-4,48 Prozent auf 157,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 2 983 584 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,805 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at