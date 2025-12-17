Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Swatch (I)-Investment
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 238,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,419 Swatch (I)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 168,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,52 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 8,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swatch (I)mehr Nachrichten
|
16.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zuversicht in Zürich: SLI steigt (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
10.12.25