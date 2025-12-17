Swatch Aktie

Swatch (I)-Investment 17.12.2025 10:03:57

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Swatch (I)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 238,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,419 Swatch (I)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 168,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,52 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 8,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

