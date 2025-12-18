SIX-Handel: Pluszeichen im SLI

Am Donnerstag gewinnt der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,33 Prozent auf 2 114,06 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,088 Prozent auf 2 105,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 107,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 103,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 116,83 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,930 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 012,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 987,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der SLI auf 1 927,26 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,02 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,34 Prozent auf 378,80 CHF), Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 957,60 CHF), Schindler (+ 0,89 Prozent auf 295,60 CHF), Holcim (+ 0,85 Prozent auf 75,80 CHF) und Logitech (+ 0,78 Prozent auf 85,28 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swatch (I) (-0,54 Prozent auf 167,15 CHF), Richemont (-0,36 Prozent auf 167,55 CHF), Novartis (-0,19 Prozent auf 107,76 CHF), Kühne + Nagel International (-0,12 Prozent auf 173,25 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,03 Prozent auf 592,80 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 095 242 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,228 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,79 erwartet. Mit 5,03 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at