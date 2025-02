Schwacher Handel: SLI verbucht am Dienstagmittag Abschläge

Am Dienstag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,26 Prozent auf 2 109,23 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,027 Prozent auf 2 115,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 114,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 105,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 117,00 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 986,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, lag der SLI bei 1 915,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der SLI 1 840,06 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,77 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 122,11 Punkte. Bei 1 913,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell SGS SA (+ 0,83 Prozent auf 97,52 CHF), Swiss Re (+ 0,82 Prozent auf 142,05 CHF), Schindler (+ 0,66 Prozent auf 275,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,35 Prozent auf 569,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 52,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lonza (-2,03 Prozent auf 589,60 CHF), Partners Group (-0,99 Prozent auf 1 406,50 CHF), Givaudan (-0,87 Prozent auf 4 007,00 CHF), Richemont (-0,79 Prozent auf 181,45 CHF) und ams-OSRAM (-0,77 Prozent auf 9,50 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 689 119 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 248,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

In diesem Jahr hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,99 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at