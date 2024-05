Schwacher Handel: SLI zum Handelsende im Minus

Am Mittwoch fiel der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,69 Prozent auf 1 930,61 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,392 Prozent auf 1 936,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 943,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 939,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 929,74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,28 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 855,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, stand der SLI noch bei 1 866,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 779,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 967,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 113,35 CHF), Zurich Insurance (+ 0,49 Prozent auf 471,00 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 229,60 CHF), Logitech (+ 0,35 Prozent auf 87,22 CHF) und Sonova (-0,07 Prozent auf 288,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams (-5,18 Prozent auf 1,34 CHF), Swatch (I) (-2,58 Prozent auf 188,95 CHF), Lonza (-2,56 Prozent auf 482,50 CHF), Sandoz (-2,23 Prozent auf 31,57 CHF) und Lindt (-1,98 Prozent auf 10 420,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 492 108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 238,301 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

