Schwacher Handel: So entwickelt sich der SDAX am Dienstagmittag

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,58 Prozent schwächer bei 15 109,80 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 123,347 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 15 190,54 Punkte an der Kurstafel, nach 15 197,37 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 097,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 196,83 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 932,74 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 21.02.2024, einen Wert von 13 725,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 653,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 232,95 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Kontron (+ 3,22 Prozent auf 20,50 EUR), RENK (+ 2,69 Prozent auf 26,58 EUR), Salzgitter (+ 2,54 Prozent auf 23,40 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,65 Prozent auf 27,70 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,92 Prozent auf 28,52 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil DEUTZ (-3,58 Prozent auf 5,25 EUR), Schaeffler (-2,73 Prozent auf 6,07 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,71 Prozent auf 53,90 EUR), TAKKT (-2,50 Prozent auf 12,46 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-2,49 Prozent auf 17,26 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 429 992 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,200 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at