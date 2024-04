Schwacher Handel: SPI mittags im Minus

Der SPI kommt am Mittwochmittag nicht vom Fleck.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 15 254,16 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,896 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,087 Prozent tiefer bei 15 262,22 Punkten, nach 15 275,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 15 226,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 265,49 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,09 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 15 307,08 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 24.01.2024, den Wert von 14 589,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, bewegte sich der SPI bei 15 132,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ONE swiss bank (+ 8,33 Prozent auf 3,90 CHF), ams (+ 6,08 Prozent auf 1,03 CHF), DocMorris (+ 3,69 Prozent auf 87,00 CHF), Comet (+ 2,98 Prozent auf 294,00 CHF) und COLTENE (+ 2,75 Prozent auf 52,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen HOCHDORF (-22,91 Prozent auf 1,25 CHF), Addex Therapeutics (-16,61 Prozent auf 0,11 CHF), CI Com SA (-9,56 Prozent auf 1,23 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,00 Prozent auf 0,55 CHF) und Spexis (-6,78 Prozent auf 0,06 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 38 137 033 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 251,351 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

