Schwacher Handel: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der SPI zeigte sich heute in Rot.

Letztendlich fiel der SPI im SIX-Handel um 0,92 Prozent auf 15 969,72 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,120 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,297 Prozent auf 16 070,13 Punkte an der Kurstafel, nach 16 118,07 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 941,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 090,89 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,156 Prozent zurück. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 21.05.2024, bei 15 996,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, wies der SPI einen Stand von 15 377,34 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 21.06.2023, mit 14 705,98 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,61 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 309,66 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 29,03 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 7,69 Prozent auf 7,00 CHF), Arundel (+ 6,80 Prozent auf 0,22 CHF), StarragTornos (+ 5,94 Prozent auf 53,50 CHF) und Curatis (+ 4,00 Prozent auf 6,76 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ams (-6,06 Prozent auf 1,23 CHF), BVZ (-5,77 Prozent auf 980,00 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-5,66 Prozent auf 150,00 CHF), Villars SA (-4,80 Prozent auf 595,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,13 Prozent auf 58,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 518 068 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 254,447 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

