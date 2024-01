Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Am Dienstagabend hielten sich die Anleger in Europa zurück.

Letztendlich beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 4 069,06 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,245 Prozent auf 4 064,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 074,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 043,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 075,24 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 4 070,63 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 944,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 891,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,560 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 124,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 043,78 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,20 Prozent auf 98,39 CHF), Novartis (+ 0,87 Prozent auf 92,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,77 Prozent auf 442,40 CHF), RELX (+ 0,69 Prozent auf 32,24 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 22,78 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen AstraZeneca (-1,90 Prozent auf 106,46 GBP), Richemont (-1,68 Prozent auf 108,00 CHF), Enel (-1,32 Prozent auf 6,72 EUR), Glencore (-1,31 Prozent auf 4,39 GBP) und BASF (-0,61 Prozent auf 44,26 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 22 307 768 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 433,876 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

