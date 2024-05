Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Das macht der STOXX 50 am Dienstagmittag.

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,13 Prozent auf 4 522,85 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,090 Prozent stärker bei 4 533,00 Punkten, nach 4 528,91 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 533,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 522,48 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, einen Wert von 4 385,26 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Stand von 4 216,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 040,71 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 10,53 Prozent zu. Bei 4 533,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,33 Prozent auf 69,27 EUR), HSBC (+ 1,05 Prozent auf 7,03 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,93 Prozent auf 46,42 GBP), Richemont (+ 0,89 Prozent auf 135,90 CHF) und RELX (+ 0,77 Prozent auf 34,37 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Roche (-2,28 Prozent auf 222,60 CHF), Zurich Insurance (-1,08 Prozent auf 450,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 47,33 CHF), Siemens (-0,99 Prozent auf 186,12 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 443,90 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 838 841 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 522,476 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at