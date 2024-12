Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,24 Prozent auf 4 836,56 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,184 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent tiefer bei 4 840,70 Punkten, nach 4 848,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 854,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 822,69 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,41 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 571,60 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 035,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 269,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,17 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 1,99 Prozent auf 28,45 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 36,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 60,59 EUR), Enel (+ 1,09 Prozent auf 6,98 EUR) und Allianz (+ 1,00 Prozent auf 283,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-1,29 Prozent auf 221,60 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,09 Prozent auf 132,12 EUR), Eni (-0,75 Prozent auf 14,20 EUR), SAP SE (-0,68 Prozent auf 192,26 EUR) und Siemens (-0,47 Prozent auf 165,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 319 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 335,145 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Stellantis-Aktie weist mit 3,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,19 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

