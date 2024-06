Schwacher Wochentag in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,46 Prozent tiefer bei 4 892,94 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,200 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,039 Prozent schwächer bei 4 913,54 Punkten, nach 4 915,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 890,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 916,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,705 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 5 064,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2024, den Stand von 5 007,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 362,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 8,42 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,21 Prozent auf 3,47 EUR), Eni (+ 1,11 Prozent auf 13,94 EUR), BMW (+ 1,07 Prozent auf 88,52 EUR), Vivendi (+ 1,00 Prozent auf 9,85 EUR) und Allianz (+ 0,51 Prozent auf 258,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-3,90 Prozent auf 34,58 EUR), LOréal (-1,51 Prozent auf 433,08 EUR), Bayer (-1,34 Prozent auf 25,79 EUR), Ferrari (-1,27 Prozent auf 383,09 EUR) und BNP Paribas (-0,70 Prozent auf 59,06 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 49 269 432 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 381,383 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,51 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at