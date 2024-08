Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge

Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 2,28 Prozent schwächer bei 17 210,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 092,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 17 461,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.07.2024, den Stand von 18 504,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, lag der LUS-DAX bei 18 029,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Wert von 15 835,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,79 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Henkel vz (+ 0,00 Prozent auf 77,34 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 48,94 EUR), Merck (-0,06 Prozent auf 163,40 EUR), Bayer (-0,49 Prozent auf 27,22 EUR) und Beiersdorf (-0,50 Prozent auf 130,60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Zalando (-7,31 Prozent auf 21,30 EUR), Siemens Energy (-5,05 Prozent auf 22,96 EUR), Sartorius vz (-4,40 Prozent auf 239,00 EUR), Deutsche Bank (-4,33 Prozent auf 12,60 EUR) und SAP SE (-3,74 Prozent auf 179,20 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 809 561 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 217,156 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at