NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ seien die Ergebnisse stark, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Schwachpunkt blieben die Gewerbeimmobilien (CRE) in den USA, hier gebe es einige Fragen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.