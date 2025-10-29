Deutsche Bank Aktie

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

29.10.2025 10:52:35

Deutsche Bank Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Frankfurter hätten mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Aufgrund des geringen Abstands der Aktie zum Kursziel bleibt er aber beim neutralen Votum./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
30,51 € 		Abst. Kursziel*:
-0,36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
30,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,60%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

