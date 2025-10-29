Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Frankfurter hätten mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Aufgrund des geringen Abstands der Aktie zum Kursziel bleibt er aber beim neutralen Votum./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
30,51 €
Abst. Kursziel*:
-0,36%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
30,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1,60%
Analyst Name::
Andreas Pläsier
KGV*:
-
