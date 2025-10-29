Deutsche Bank Aktie

30,90EUR 1,29EUR 4,34%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 08:43:16

Deutsche Bank Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien "gut genug", schrieb Joseph Dickerson am Mittwochmorgen. Auch die Kernkapitalquote sei besser als gedacht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
30,41 € 		Abst. Kursziel*:
8,53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
30,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten