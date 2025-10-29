Deutsche Bank Aktie
|30,90EUR
|1,29EUR
|4,34%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
29.10.2025 08:43:16
Deutsche Bank Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien "gut genug", schrieb Joseph Dickerson am Mittwochmorgen. Auch die Kernkapitalquote sei besser als gedacht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30,41 €
|
Abst. Kursziel*:
8,53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
