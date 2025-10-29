Deutsche Bank Aktie
|31,20EUR
|0,23EUR
|0,74%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Kreditinstitut sei für seine Anleger gut aufgestellt, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Expertin verwies auf unternehmensinterne Verbesserungsmaßnahmen und ein günstiges operatives Umfeld./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
31,01 €
|
Abst. Kursziel*:
25,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,02%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
