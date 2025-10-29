Deutsche Bank Aktie

31,20EUR 0,23EUR 0,74%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

29.10.2025 21:35:26

Deutsche Bank Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Kreditinstitut sei für seine Anleger gut aufgestellt, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Expertin verwies auf unternehmensinterne Verbesserungsmaßnahmen und ein günstiges operatives Umfeld./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31,01 € 		Abst. Kursziel*:
25,75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
31,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,02%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

