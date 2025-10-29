Deutsche Bank Aktie

29.10.2025 13:20:59

Deutsche Bank Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die zuletzt unterdurchschnittlich gelaufenen Aktien der Frankfurter dürften positiv auf die soliden Quartalsergebnisse reagieren, schrieb Mate Nemes am Mittwochmorgen. Die Kernkapitalquote sei erneut besser gewesen als gedacht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,90 € 		Abst. Kursziel*:
3,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
Analyst Name::
Mate Nemes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

