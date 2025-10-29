Deutsche Bank Aktie
|31,37EUR
|1,76EUR
|5,93%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die zuletzt unterdurchschnittlich gelaufenen Aktien der Frankfurter dürften positiv auf die soliden Quartalsergebnisse reagieren, schrieb Mate Nemes am Mittwochmorgen. Die Kernkapitalquote sei erneut besser gewesen als gedacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,90 €
|
Abst. Kursziel*:
3,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
