ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die zuletzt unterdurchschnittlich gelaufenen Aktien der Frankfurter dürften positiv auf die soliden Quartalsergebnisse reagieren, schrieb Mate Nemes am Mittwochmorgen. Die Kernkapitalquote sei erneut besser gewesen als gedacht./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



