NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
03.12.2025 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren verdient
NVIDIA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die NVIDIA-Aktie bei 0,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NVIDIA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12 334,258 NVIDIA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 238 174,53 USD, da sich der Wert einer NVIDIA-Aktie am 02.12.2025 auf 181,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22 281,75 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte NVIDIA einen Börsenwert von 4,38 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
