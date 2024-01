Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX Prime nachmittags

Am Mittwoch fällt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,11 Prozent auf 1 694,96 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,025 Prozent leichter bei 1 713,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 714,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 714,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 694,46 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Wert von 1 662,45 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 03.10.2023, den Stand von 1 562,20 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 03.01.2023, mit 1 601,31 Punkten bewertet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AMAG (+ 3,31 Prozent auf 28,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,35 Prozent auf 30,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,76) Prozent auf 9,24 EUR), UBM Development (+ 1,38 Prozent auf 22,10 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,19 Prozent auf 21,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Lenzing (-5,19 Prozent auf 33,80 EUR), voestalpine (-2,82 Prozent auf 27,60 EUR), Wolford (-2,80 Prozent auf 4,86 EUR), BAWAG (-2,41 Prozent auf 46,96 EUR) und Andritz (-2,18 Prozent auf 53,75 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 267 730 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 29,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Semperit-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,34 Prozent gelockt.

