Wienerberger Aktie

28,96EUR -0,28EUR -0,96%
Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 09:34:00

Wienerberger buy

Im Rahmen einer Sektorstudie haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro wurde von Analyst Harry Goad für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert belassen.

Die Gewinnschätzung blieb bei der aktuellen Studie unverändert. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,62 Euro für 2025, sowie 3,41 bzw. 4,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,73 Euro für 2025, sowie 0,95 bzw. 1,17 Euro für 2026 und 2027.

Am Dienstag notierten die Wienerberger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 29,20 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prmax/szk

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0016 2025-09-09/09:34

Zusammenfassung: Wienerberger AG buy
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
29,36 € 		Abst. Kursziel*:
29,43%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
28,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,31%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen

09:34 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Wienerberger Erste Group Bank
18.08.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.05.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.25 Wienerberger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 28,96 -0,96% Wienerberger AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:53 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:53 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:52 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:38 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:34 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:55 ASML NV Buy UBS AG
07:36 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:35 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26