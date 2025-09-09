Im Rahmen einer Sektorstudie haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro wurde von Analyst Harry Goad für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert belassen.

Die Gewinnschätzung blieb bei der aktuellen Studie unverändert. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,62 Euro für 2025, sowie 3,41 bzw. 4,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,73 Euro für 2025, sowie 0,95 bzw. 1,17 Euro für 2026 und 2027.

Am Dienstag notierten die Wienerberger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 29,20 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prmax/szk

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0016 2025-09-09/09:34