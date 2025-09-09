Wienerberger Aktie
|28,96EUR
|-0,28EUR
|-0,96%
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger buy
Im Rahmen einer Sektorstudie haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro wurde von Analyst Harry Goad für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert belassen.
Die Gewinnschätzung blieb bei der aktuellen Studie unverändert. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,62 Euro für 2025, sowie 3,41 bzw. 4,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,73 Euro für 2025, sowie 0,95 bzw. 1,17 Euro für 2026 und 2027.
Am Dienstag notierten die Wienerberger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 29,20 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prmax/szk
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0016 2025-09-09/09:34
|Zusammenfassung: Wienerberger AG buy
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
29,36 €
|
Abst. Kursziel*:
29,43%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
28,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,31%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten
|
04.09.25
|Börse Wien: ATX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.09.25
|ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.09.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX liegt am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.09.25
|Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start im Plus (finanzen.at)
|
03.09.25
|Börse Wien: Anleger lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
01.09.25
|ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.08.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.01.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|28,96
|-0,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:36
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26