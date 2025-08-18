Wienerberger Aktie
|31,50EUR
|-0,22EUR
|-0,69%
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro wurde von Analyst Harry Goad für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert belassen.
Im Rahmen einer Modellaktualisierung wurden die Gewinnschätzungen leicht angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,62 Euro für 2025, sowie 3,41 bzw. 4,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,73 Euro für 2025, sowie 0,95 bzw. 1,17 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Montag notierten die Wienerberger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 0,1 Prozent bei 31,74 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
|Zusammenfassung: Wienerberger AG buy
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
31,74 €
|
Abst. Kursziel*:
19,72%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
31,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
