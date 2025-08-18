Wienerberger Aktie

31,50EUR -0,22EUR -0,69%
Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

18.08.2025 09:22:00

Wienerberger buy

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro wurde von Analyst Harry Goad für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert belassen.

Im Rahmen einer Modellaktualisierung wurden die Gewinnschätzungen leicht angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,62 Euro für 2025, sowie 3,41 bzw. 4,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,73 Euro für 2025, sowie 0,95 bzw. 1,17 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montag notierten die Wienerberger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 0,1 Prozent bei 31,74 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spo

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0013 2025-08-18/09:22

Zusammenfassung: Wienerberger AG buy
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
31,74 € 		Abst. Kursziel*:
19,72%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
31,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen

09:22 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.05.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.25 Wienerberger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
10.01.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 31,52 -0,63% Wienerberger AG

