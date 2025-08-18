Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro wurde von Analyst Harry Goad für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert belassen.

Im Rahmen einer Modellaktualisierung wurden die Gewinnschätzungen leicht angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,62 Euro für 2025, sowie 3,41 bzw. 4,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,73 Euro für 2025, sowie 0,95 bzw. 1,17 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montag notierten die Wienerberger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 0,1 Prozent bei 31,74 Euro.

