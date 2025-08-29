Wienerberger Aktie
|30,30EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger - Erste Group senkt Kursziel von 36,5 auf 35,7 Euro
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger im Rahmen einer Sektor-Studie leicht von 36,50 auf 35,70 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baustoffkonzerns bestätigt.
Während die Erste Group-Experten hinsichtlich einer möglichen Erholung der Neubautätigkeit im Wohnbereich in Westeuropa weiterhin optimistisch sind, gehen sie davon aus, dass die Erholung in Nordamerika angesichts der anhaltend hohen Hypothekenzinsen länger dauern wird, hieß es in der aktuellen Studie.
Die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 brachten keine größeren Überraschungen mit sich, und die bisherigen Trends setzten sich nach Ansicht der Erste-Analysten größtenteils fort.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,15 Euro für 2025, sowie 2,91 bzw. 3,43 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2025, sowie auf jeweils 1,20 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Freitagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse prozentuell unverändert bei 30,30 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/lof
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0019 2025-08-29/12:07
|Zusammenfassung: Wienerberger AG
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
35,70 €
|
Rating jetzt:
-
|
Kurs*:
30,36 €
|
Abst. Kursziel*:
17,59%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
30,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,13%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|ATX aktuell: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.08.25
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime in Rot (finanzen.at)
|
28.08.25
|Börse Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
26.08.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
26.08.25
|Handel in Wien: ATX verliert zum Start (finanzen.at)
|
25.08.25
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
25.08.25
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen
|12:07
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12:07
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.01.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.09.24
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|30,36
|0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|12:04
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|PUMA Neutral
|UBS AG
|09:58
|PORR
|Erste Group Bank
|08:45
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|07:55
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets