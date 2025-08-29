Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger im Rahmen einer Sektor-Studie leicht von 36,50 auf 35,70 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baustoffkonzerns bestätigt.

Während die Erste Group-Experten hinsichtlich einer möglichen Erholung der Neubautätigkeit im Wohnbereich in Westeuropa weiterhin optimistisch sind, gehen sie davon aus, dass die Erholung in Nordamerika angesichts der anhaltend hohen Hypothekenzinsen länger dauern wird, hieß es in der aktuellen Studie.

Die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 brachten keine größeren Überraschungen mit sich, und die bisherigen Trends setzten sich nach Ansicht der Erste-Analysten größtenteils fort.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,15 Euro für 2025, sowie 2,91 bzw. 3,43 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2025, sowie auf jeweils 1,20 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Freitagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse prozentuell unverändert bei 30,30 Euro.

