Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Am Freitag geht es im SLI um 09:13 Uhr via SIX um 0,67 Prozent auf 2 093,16 Punkte abwärts. Zuvor ging der SLI 0,378 Prozent leichter bei 2 099,41 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 107,37 Punkten am Vortag.

Bei 2 099,69 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 092,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,998 Prozent. Der SLI lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, bei 2 060,12 Punkten. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, den Wert von 1 930,79 Punkten. Der SLI lag am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, bei 1 860,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,93 Prozent aufwärts. Bei 2 131,55 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 913,80 Zählern markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Holcim (+ 1,46 Prozent auf 97,06 CHF), Lindt (+ 0,27 Prozent auf 11 270,00 CHF), Roche (+ 0,00 Prozent auf 298,30 CHF), Swiss Life (-0,08 Prozent auf 784,60 CHF) und Swisscom (-0,10 Prozent auf 509,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-8,52 Prozent auf 84,86 CHF), ams-OSRAM (-4,80 Prozent auf 9,12 CHF), Adecco SA (-3,11 Prozent auf 23,70 CHF), VAT (-2,37 Prozent auf 333,30 CHF) und Richemont (-1,79 Prozent auf 178,75 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 871 111 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,206 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

