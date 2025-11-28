Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Lukrative Julius Bär-Investition?
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Julius Bär-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Julius Bär-Anteile bei 48,87 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,046 Julius Bär-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,89 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 27.11.2025 auf 58,10 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,89 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Julius Bär eine Marktkapitalisierung von 11,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
