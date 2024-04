Schwacher Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI mittags

In Zürich stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,06 Prozent leichter bei 1 896,55 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,236 Prozent auf 1 893,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 897,61 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 892,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 897,13 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der SLI bei 1 906,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, stand der SLI noch bei 1 775,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 756,59 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,54 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 2,16 Prozent auf 54,00 CHF), ams (+ 1,75 Prozent auf 1,07 CHF), Roche (+ 1,46 Prozent auf 223,00 CHF), Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 94,10 CHF) und Swatch (I) (+ 0,57 Prozent auf 210,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Lonza (-1,86 Prozent auf 547,40 CHF), Holcim (-1,22 Prozent auf 79,50 CHF), Alcon (-1,13 Prozent auf 75,32 CHF), Swiss Re (-1,06 Prozent auf 107,60 CHF) und Partners Group (-0,59 Prozent auf 1 265,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 425 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 247,746 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

