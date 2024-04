Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Nachmittag nach

Der SPI verliert am fünften Tag der Woche an Boden.

Am Freitag verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 1,33 Prozent auf 15 168,28 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,928 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,18 Prozent leichter bei 15 192,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 372,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 196,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 154,10 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der SPI einen Wert von 14 894,46 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.01.2024, den Wert von 14 584,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 516,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,11 Prozent nach oben. Bei 15 480,85 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 14,10 Prozent auf 0,09 CHF), Molecular Partners (+ 5,96 Prozent auf 3,65 CHF), Kinarus (+ 5,00 Prozent auf 0,00 CHF), Implenia (+ 4,54 Prozent auf 34,55 CHF) und HOCHDORF (+ 4,05 Prozent auf 5,14 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ObsEva (-20,00 Prozent auf 0,01 CHF), CI Com SA (-18,13 Prozent auf 1,31 CHF), Spexis (-15,58 Prozent auf 0,07 CHF), Evolva (-9,35 Prozent auf 0,97 CHF) und SHL Telemedicine (-8,47 Prozent auf 5,40 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 240 708 067 Aktien gehandelt. Mit 252,474 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at