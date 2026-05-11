Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
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11.05.2026 23:55:57
Scientists May Have Discovered 27 Star Wars-Like Planets With Two Suns
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Nachrichten zu Hasbro Inc.
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13.05.26
|S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hasbro von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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06.05.26
|S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hasbro von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.05.26
|Erste Schätzungen: Hasbro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.04.26
|S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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23.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
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22.04.26
|S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hasbro von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.04.26
|S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hasbro von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.04.26
|S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hasbro von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Electronic Arts Inc.
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|Electronic Arts Inc.
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|Hasbro Inc.
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|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%