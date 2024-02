SDAX aktuell: SDAX verbucht nachmittags Gewinne

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 13 823,84 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 112,516 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 757,14 Zählern und damit 0,120 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 740,61 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 13 850,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 730,78 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der SDAX mit 13 782,56 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 028,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, lag der SDAX bei 13 393,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,019 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit PATRIZIA SE (+ 6,93 Prozent auf 8,02 EUR), PVA TePla (+ 5,64 Prozent auf 22,86 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,65 Prozent auf 40,55 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,87 Prozent auf 17,44 EUR) und Schaeffler (+ 3,55 Prozent auf 6,56 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ADTRAN (-4,28 Prozent auf 6,04 USD), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,87 Prozent auf 42,00 EUR), ATOSS Software (-2,75 Prozent auf 229,50 EUR), Deutsche Beteiligungs (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR) und Dermapharm (-1,84 Prozent auf 37,28 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 478 101 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 11,850 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,71 erwartet. Mit 8,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at