SDAX aktuell: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Am Mittwoch fiel der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,83 Prozent auf 13 768,71 Punkte zurück. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,530 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 13 901,90 Punkte an der Kurstafel, nach 13 884,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 901,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 713,38 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,121 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 13 782,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 032,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, stand der SDAX bei 13 382,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,380 Prozent zurück. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SCHOTT Pharma (+ 3,13 Prozent auf 39,60 EUR), PVA TePla (+ 1,78 Prozent auf 22,92 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,61 Prozent auf 17,71 EUR), Fielmann (+ 1,38 Prozent auf 44,10 EUR) und HORNBACH (+ 1,29 Prozent auf 70,60 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-8,93 Prozent auf 3,66 EUR), SÜSS MicroTec SE (-7,68 Prozent auf 37,25 EUR), flatexDEGIRO (-7,47 Prozent auf 9,56 EUR), ADTRAN (-4,17 Prozent auf 5,98 USD) und SGL Carbon SE (-3,79 Prozent auf 5,97 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die AUTO1-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 135 943 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 12,040 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die pbb-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at