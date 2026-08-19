Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
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19.08.2026 07:01:05
Sehr starkes zweites Quartal 2026
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Geberit AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld ausgezeichnete Resultate. Das erste Halbjahr 2026 war geprägt durch ein deutliches Volumenwachstum, stark angestiegene direkte Materialpreise, Verkaufspreiserhöhungen und substanzielle Währungsverluste sowie auf dem Niveau des Vorjahres gehaltene operative Margen. Der Nettoumsatz stieg währungsbereinigt um 5,9%, in Schweizer Franken um 2,8% auf CHF 1’711 Mio. Der operative Cashflow (EBITDA) erhöhte sich um 3,0% und belief sich auf CHF 529 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 30,9%. Der Gewinn je Aktie nahm deutlich um 7,9% auf CHF 11.09 zu; währungsbereinigt betrug die Zunahme 10,9%. Für das Gesamtjahr 2026 geht die Unternehmensleitung von einem Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von 5 bis 6% und einer EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau aus.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2385274 19.08.2026 CET/CEST
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